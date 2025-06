Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Neckarweihingen: Exhibitionist am Neckarufer aufgetreten

Ludwigsburg (ots)

Ein 31-jähriger Mann wurde am Donnerstag (05.06.2025) gegen 14:30 Uhr am Neckarufer in Neckarweihingen vorläufig festgenommen, nachdem er mit exhibitionistischen Handlungen aufgefallen war. Eine 41-jährige Frau war auf dem Otto-Konz-Weg im Bereich einer Aussichtsplattform unterwegs, als der 31-Jährige sein Glied entblößte. Alarmierte Einsatzkräfte stellten den Mann kurze Zeit später in dem Bereich fest. Der Mann, der mutmaßlich in einer psychischen Ausnahmesituation war, sperrte sich gegen seine Festnahme, so dass ein Diensthund zum Einsatz kam. Der 31-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus und von dort in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

