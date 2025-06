Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Brand in Mehrfamilienhaus mit zwei leichtverletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag, den 05.06.2025, kam es gegen 15:15 Uhr zur einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Der Brand brach aus bislang ungeklärter Ursache in einer Sauna in einer Wohnung aus. Das Gebäude musste für den Zeitraum der Löscharbeiten vollständig geräumt werden. Die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar, die weiteren Wohnungen im Haus sind nicht betroffen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200.000 Euro. Die 80 und 55 Jahre alten Bewohner der Wohnung, in welcher der Brand ausgebrochen war, wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus zur weiteren Versorgung verbracht. Für die Dauer des Einsatzes musste die Straße komplett gesperrt werden. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und das Polizeirevier Leonberg waren mit starken Kräften vor Ort.

