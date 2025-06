Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erligheim: Einbruch in Autowerkstatt

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro hinterließen noch unbekannte Täter zwischen Dienstag (03.06.2025) 21:00 Uhr und Mittwoch (04.06.2025) 07:00 Uhr in der Johannes-Bieg-Straße in Erligheim. Nachdem die Unbekannten zunächst vergeblich versucht hatten, eine Tür zu einer Autowerkstatt aufzubrechen, verschafften sie sich letztendlich durch ein Fenster gewaltsamen Zutritt in die Büroräumlichkeiten. Anschließend öffneten die Einbrecher in den Büros sämtliche Schränke und Schubladen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Unbekannten einen vierstelligen Bargeldbetrag. Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar bittet Zeugen, sich unter Tel. 07143 89106-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

