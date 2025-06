Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Pkw-Abgasanlage gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter demontierten und entwendeten zwischen Montag (02.06.2025) 20:00 Uhr und Dienstag (03.06.2025) 07:30 Uhr auf dem Gelände eines Autohauses in der Herrenberger Straße in Böblingen die Abgasanlage eines auf einer Rampe aufgestellten BMW. Der Sachschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

