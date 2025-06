Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Sammlungsbetrüger unterwegs - Polizei sucht Geschädigte

Ludwigsburg (ots)

Ein 28 Jahre alter Mann hielt sich am Mittwoch (05.06.2025) gegen 16.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Daimlerstraße in Herrenberg auf und sprach Passanten an. Er gab sich als gehörlos aus und bat um Spenden für einen Gehörlosenverband. Ein Zeuge wurde auf das Geschehen aufmerksam und verständigte die Polizei. Das Polizeirevier Herrenberg ermittelt nun wegen Betrugs gegen den 28-Jährigen und bittet weitere Zeugen sowie mögliche Geschädigte, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

