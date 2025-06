Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8 Gemarkung Sindelfingen: Vollbrand eines Lkw-Transporters

Ludwigsburg (ots)

Am heutigen Mittwoch, gegen 18:15 Uhr, gingen bei der integrierten Leitstelle des Landkreises Böblingen mehrere Notrufe über einen brennenden Lkw-Transporter ein. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 44-järiger Fahrer eines Iveco Daily Transporter mit Planenaufbau und einer zulässigen Gesamtmasse von 3.5 t die Bundesautobahn 8 von Leonberg kommend in Richtung München. Kurz vor der Rastanlage Sindelfinger Wald geriet zunächst der Ladeaufbau aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Der Fahrer wurde von vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmern auf das Feuer aufmerksam gemacht und konnte das Fahrzeug noch auf den Standsteifen lenken und abstellen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Lkw, welcher mit Styropor beladen war, bereits in Vollbrand und brannte vollständig aus. Durch umherfliegende brennende Teile wurde ein nachfolgender Opel Corsa einer 39-jährigen Fahrerin beschädigt, das Fahrzeug bleib fahrbereit. Für die Löscharbeiten musste zunächst die Richtungsfahrbahn München komplett gesperrt werden. Um 19:20 Uhr konnten der linke und mittlere Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn München wieder freigegeben werden. Sowohl der 44-Jährige als auch die 39-Jährige wurden nicht verletzt. Durch das Feuer wurden zwei Fahrstreifen nicht unerheblich beschädigt. Zudem wurden eine Notrufsäule und zwei Elemente Distanzschutzplanken beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 90.000 Euro. Die Feuerwehren aus Sindelfingen und Leonberg waren mit starken Kräften vor Ort. Vom Rettungsdienst war vorsorglich ein Rettungswagen im Einsatz. Derzeit ist die Autobahnmeisterei Herrenberg mit Absperrmaßnahmen, Aufräumarbeiten und Begutachtung der Fahrstreifen beschäftigt, die Bergung des Klein-Lkw dauert noch an. Hierzu sind der Standstreifen und der rechte Fahrstreifen gesperrt.

