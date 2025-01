Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall in der Ludwigsluster Chaussee - 84-jährige Fahrerin leicht verletzt

Schwerin (ots)

Am heutigen Vormittag gegen 09:45 Uhr kam es in der Ludwigsluster Chaussee in Schwerin zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 84-jährige Fahrerin leicht verletzt wurde.

Ein Funkstreifenwagen des Polizeihauptreviers Schwerin befuhr unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten die Graf-Yorck-Straße und passierte die Kreuzung Ludwigsluster Chaussee in Richtung Fährweg. Eine 68-jährige Pkw-Fahrerin, die in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs war, hielt daraufhin im Kreuzungsbereich auf Höhe der Graf-Yorck-Straße an, um das Einsatzfahrzeug passieren zu lassen. Eine dahinterfahrende 84-jährige Audi-Fahrerin erkannte das Bremsmanöver zu spät und fuhr auf das haltende Fahrzeug auf.

Durch die Kollision erlitt die 84-jährige Fahrerin leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 11.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Schwerin hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Beide beteiligten Fahrerinnen sind deutsche Staatsangehörige.

