POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg - Polizei zieht positive Bilanz nach Motorrad-Kontrollaktionen im Mai

Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter beschädigten am Dienstag (03.06.2025) zwischen 13:20 Uhr und 13:40 Uhr einen in der Wasenstraße in Kirchheim am Neckar geparkten BMW. Die Unbekannten schlugen die Scheibe an der Fahrertür ein und verursachten einen Sachschaden von rund 400 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem ...

