Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Täter steckte sich am 13.05.2025, gegen 14.15 Uhr, in einem Drogeriemarkt auf der Sandstraße in Ascheberg, Produkte in einem dreistelligen Eurobetrag in eine mitgeführte Papiertüte und begab sich Richtung Ausgang. Eine Angestellte hielt die Person an den mitgeführten Taschen fest. Es kam zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung in Folge dessen sich der Täter los riss, die ...

