Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Sandstraße

Dieb flüchtet aus Drogerie

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Täter steckte sich am 13.05.2025, gegen 14.15 Uhr, in einem Drogeriemarkt auf der Sandstraße in Ascheberg, Produkte in einem dreistelligen Eurobetrag in eine mitgeführte Papiertüte und begab sich Richtung Ausgang. Eine Angestellte hielt die Person an den mitgeführten Taschen fest. Es kam zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung in Folge dessen sich der Täter los riss, die Tasche zurückließ und aus der Filiale flüchtete. Dabei schubste er die Zeugin zur Seite.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 40-50 Jahre alt - ca. 160 cm groß - sportliche Statur - wenig bis keine Haare - dunkle Augen - auffällig große Nase - trug eine weiße Basecap mit einem hellem Symbol vorne - tätowierte Arme - sprach gebrochen Deutsch mit einem osteuropäischen Akzent

Die mitgeführten Taschen samt Inhalt wurden sichergestellt.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell