POL-COE: Ascheberg, Burgwall/ Versuchter Einbruch in Praxis

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben versucht, in eine Praxis am Burgwall einzubrechen. Zwischen 19 Uhr am Montag (12.05.25) und 8 Uhr am Dienstag (13.05.25) gelang es nicht, eine Terrassentür gewaltsam zu öffnen. Eine Zeugin beobachtete gegen 2 Uhr eine Person, die sich im Garten aufhielt und im Anschluss mit einem Kleinwagen wegfuhr. Das Auto hat vermutlich die Farbe Beige. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

