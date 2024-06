POL-VK: Vermisster 13 Jähriger

Fürstenhausen & Ludweiler (ots) - An diesem Wochenende kam es zu zwei Polizeieinsätzen, in dessen Rahmen insgesamt sechs Polizeibeamte der Polizeiinspektion Völklingen verletzt wurden. Am Freitagvormittag solidarisierten sich mehrere Familienmitglieder bei einem Routineeinsatz in Völklingen Fürstenhausen und verletzten zwei Polizeibeamte leicht. Weiter ging über ...

mehr