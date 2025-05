Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Gescher/ Bienenstock gestohlen

Coesfeld (ots)

Bereits Anfang Mai haben Unbekannte einen Bienenstock eines 88-jährigen Imkers aus Gescher gestohlen. Der stand in einem Waldstück auf Coesfelder Gebiet kurz vor der Kreisgrenze, wohin man über die L571 von Höven und in der Folge über einen Wirtschaftsweg gelangt, der in Richtung K46 führt. Einer von drei Bienenstöcken fehlt nun. Dieser war bewohnt und mit rund 60-70 kg Reinhonig voll ausgelastet. Die Tatzeit liegt zwischen 18 Uhr am 28.04.25 und 17 Uhr am 02.05.25. Die Polizei in Coesfeld bittet Zeugen, sich unter 02541-140 zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell