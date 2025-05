Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Daruper Straße/ Autos zusammengestoßen

Coesfeld (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag (12.05.25) im Kreuzungsbereich der Daruper Straße. Gegen 11.50 Uhr befuhr ein 71-jähriger Autofahrer aus Nottuln die Heriburgstraße in Richtung Oberstockumer Weg. Als er in die Kreuzung einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einer 69-jährigen Nottulnerin, die in ihrem Auto auf der Daruper Straße in Richtung Ortskern unterwegs war. Zur Unfallzeit war die Ampel ausgefallen. Beide kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Während der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich gesperrt.

