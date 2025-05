POL-COE: Dülmen, Börnste/ Betrunken Motorroller gefahren

Coesfeld (ots) - Ein 26-jähriger Dülmener erstellte sich Kennzeichen im Internet und brachte diese an seinem Fahrzeug an. Polizisten kontrollierten am 11.05.2025, gegen 11.20 Uhr, auf der Ludwig-Wiesmann-Straße in Dülmen das Auto. Dabei fiel ihnen auf, dass die Kennzeichen auf ein anderes Fahrzeug zugelassen ...

