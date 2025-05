Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Ludwig-Wiesmann-Straße

Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Coesfeld (ots)

Ein 26-jähriger Dülmener erstellte sich Kennzeichen im Internet und brachte diese an seinem Fahrzeug an. Polizisten kontrollierten am 11.05.2025, gegen 11.20 Uhr, auf der Ludwig-Wiesmann-Straße in Dülmen das Auto. Dabei fiel ihnen auf, dass die Kennzeichen auf ein anderes Fahrzeug zugelassen waren. Des Weiteren war das HU-Siegel des Kennzeichens gefälscht und für das Fahrzeug bestand kein Versicherungsschutz, obwohl es sich im öffentlichen Verkehrsraum befand. Das Kennzeichen wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell