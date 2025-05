Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Breil/ Schal geraubt

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben einem 21-jährigen Aschberger einen Fanschal geraubt. Nach einem Fußballspiel am Freitag (09.05.25) kehrte er mit dem Zug aus Münster zurück. Als er in ein Auto einsteigen wollte, fragte ihn eine unbekannte Person, um was für einen Schal es sich handle. Zu der Zeit trug der 21-Jährige diesen um die Hüfte gebunden. Kurz darauf stieß eine zweite unbekannte Person dazu, die eine schwarze Sturmhaube trug. Sie trug zudem einen Jogginganzug der Marke Pitbull. Der erste Unbekannte ohne Sturmhaube forderte den Ascheberger auf, den Schal herzugeben und begann, an diesem zu ziehen. Der 21-Jährige wehrte sich durch Festhalten dagegen. Schlussendlich gelang es der Person, den Schal zu lösen. Die beiden Unbekannten flüchteten in einem schwarzen Kleinwagen vom Bahnhofsvorplatz in Richtung B58. Dieses hat ein Unnaraner Kennzeichen. Der Mann blieb unverletzt. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

