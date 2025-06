Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Mutmaßlicher Spendensammlungsbetrüger unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Mann sprach am Mittwoch (04.06.2025) gegen 15:30 Uhr einen 71-jährigen Senior auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Stuttgarter Straße in Vaihingen an der Enz an. Hier bot er dem 71-Jährigen drei Uhren von augenscheinlich minderwertiger Qualität zum Kauf an. Nachdem der Senior ablehnte, bettelte der Unbekannte mutmaßlich zum Schein nach Spritgeld für eine Fahrt nach Mailand. Vermutlich weil der 71-Jährige erneut ablehnte, machte sich der Unbekannte aus dem Staub und lies die drei Uhren zurück. Der Unbekannt soll rund 170 cm groß gewesen sein, trug einen Vollbart, eine dunkle Kurzhaarfrisur und soll ein rundes Gesicht gehabt haben. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de sich zu melden.

