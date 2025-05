Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0317 --Neues Angebot: Queerfeindliche Straftaten im geschützten Raum anzeigen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 12.05.2025

Ab sofort bietet die Polizei Bremen freitags alle zwei Wochen eine queersensible Anzeigenaufnahme in geschützten Räumen im Präventionszentrum Am Wall 195 an.

Diskriminierung und queerfeindliche Gewalt bedeuten für Betroffene neben körperlichen Schäden auch eine hohe emotionale Belastung. Möglicherweise zögern sie, solche Straftaten anzuzeigen. Die Polizei Bremen setzt sich dafür ein, dass sich dieses ändert. Für Betroffene bieten wir zu den angegebenen Terminen eine queersensible Anzeigenaufnahme an. Diese findet in geschützten Räumen des Präventionszentrums im 2. Stock Am Wall 195 in Bremen statt. Hier können Sie sich auch beraten oder an Hilfestellen vermitteln lassen - eine Strafanzeige hierfür ist keine Voraussetzung. Das Angebot soll auch diejenigen ermutigen, die Zeugin oder Zeuge von Queerfeindlichkeit wurden und diese zur Anzeige bringen möchten.

Die Termine werden auf der Homepage der Polizei Bremen fortlaufend aktualisiert und finden im Zeitraum zwischen 10:30-14:30 Uhr statt. Gerne können Sie uns eine Mail an die unten angegebene Email-Adresse senden oder zu den angegebenen Zeiten ohne Voranmeldung vorbeikommen. An Feiertagen ist das Präventionszentrum geschlossen. Kontakt: LSBTIQ@polizei.bremen.de

Wichtig: In Notfällen wählen Sie bitte jederzeit die 110!

Termine:

16.05.2025, 30.05.2025, 13.06.2025, 27.06.2025, 11.07.2025, 25.07.2025, 08.08.2025, 22.08.2025, 05.09.2025, weitere Termine folgen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell