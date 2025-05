Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0315 --Räuber erbeutet wertvolle Armbanduhr--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Knochenhauerstraße Zeit: 09.05.2025 15:20 Uhr

Am Freitag wurde ein 73-jähriger Mann in der Altstadt von einem unbekannten Täter überfallen und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 73 Jahre alter Mann befand sich mit seiner Frau gegen 15:20 Uhr in der Knochenhauerstraße, als ihnen sich ein Unbekannter von hinten näherte. Er packte den Senior an den Armen und drehte sie auf den Rücken, dabei entriss er ihm die Rolex-Uhr vom Handgelenk. Er ließ den 73-Jährigen los und flüchtete anschließend in Richtung Wallangalgen.

Der Räuber wurde wie folgt beschrieben: Er soll zwischen 30 und 35 Jahre alt und circa 1,90 Meter groß gewesen sein. Er war schlank und hatte einen dunklen Teint. Er hatte dunkle, kurze Haare und einen Drei-Tage-Bart. Er trug ein graues Oberteil, eine blaue Jeans, weiße Schuhe der Marke Nike mit einem schwarzen Streifen sowie einen grauen Rucksack und einer weißen Kappe mit einer Aufschrift vorne. Die gestohlene Armbanduhr der Marke Rolex ist gold und hat ein Lederarmband.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

