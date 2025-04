POL-PPRP: 8-Jähriger bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (15.04.2025), zwischen 14:30 und 15 Uhr, schlugen Unbekannte die Seitenscheiben von zwei in einer Tiefgarage in der Bürgermeister-Kutterer-Straße abgestellten Autos ein und entwendeten Elektrogeräte sowie eine geringe Menge Bargeld. Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (16.04.2025) wurden die Seitenscheiben von insgesamt vier in der Erich-Reimann-Straße, der ...

