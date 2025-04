POL-PPRP: Paketbetrüger auf frischer Tat ertappt

Ludwigshafen (ots) - Zwischen Montagabend (14.04.2025) und Mittwochnachmittag (16.04.2025) brachen Unbekannte 3 Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Geibelstraße (nahe Arnimstraße) auf. Was aus den Kellerabteilen entwendet wurde und in welcher Höhe der Schaden liegt, wird derzeit noch ermittelt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail ...

