POL-PPRP: Keller in Mehrfamilienhaus aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Dienstag (15.04.2025) auf Mittwoch (16.04.2025) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Firma in der Industriestraße. Sie entwendeten Gegenstände im Wert von etwa 2.000 Euro. Haben Sie im genannten Zeitraum etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . ...

