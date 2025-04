Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche in Fahrzeuge - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (15.04.2025), zwischen 14:30 und 15 Uhr, schlugen Unbekannte die Seitenscheiben von zwei in einer Tiefgarage in der Bürgermeister-Kutterer-Straße abgestellten Autos ein und entwendeten Elektrogeräte sowie eine geringe Menge Bargeld.

Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (16.04.2025) wurden die Seitenscheiben von insgesamt vier in der Erich-Reimann-Straße, der Von-Weber-Straße und Saarlandstraße abgestellten Transportern eingeschlagen. Augenscheinlich wurde nichts aus den Fahrzeugen entwendet.

Zeugen der Taten werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Im selben Zeitraum wurden aus einem am Otto-Buckel-Platz abgestellten Transporter mehrere Baumaschinen im Wert von circa 1.500 Euro entwendet.

In diesem Fall werden Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell