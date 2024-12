Linz am Rhein (ots) - Am 18.12.24 gegen 16:00 Uhr fuhr eine 56-Jährige aus Linz mit ihrem PKW einem vor ihr anhaltenden PKW in der Ausfahrt des Meusch-Centers in Linz auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen Alkoholkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 2,8 Promille, so dass der Frau im Anschluss auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ...

