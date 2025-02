POL-ANK: Tiertransport kommt von der Straße ab und verunfallt

Murchin (LK VG) (ots) - Am 30.01.2025 gegen 06:40 Uhr ereignete sich in Libnow an einer Einmündung zur B110 ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW VW. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der 49-jährige Fahrer eines PKW VW Caddy von einer Einmündung in Libnow nach links auf die B110 in Richtung Murchin auffahren. Dabei übersah der 49-Jährige einen weiteren ...

mehr