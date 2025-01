Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Eine Person verletzt bei Verkehrsunfall auf der B110 bei Murchin

Murchin (LK VG) (ots)

Am 30.01.2025 gegen 06:40 Uhr ereignete sich in Libnow an einer Einmündung zur B110 ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW VW.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der 49-jährige Fahrer eines PKW VW Caddy von einer Einmündung in Libnow nach links auf die B110 in Richtung Murchin auffahren. Dabei übersah der 49-Jährige einen weiteren PKW VW Caddy, an dessen Steuer ein 34-jähriger Mann die B110 von Murchin in Richtung Pinnow befuhr. Im Bereich der Einmündung der B110 kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 34-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Anklam gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden. Die B110 zwischen Murchin und Pinnow war für etwa eine Stunde voll gesperrt. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von über 15.000 Euro.

Alle Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell