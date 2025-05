Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0314 --Polizei stellt Drogen bei Kontrollen sicher--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte/Östliche Vorstadt, OT Bahnhofsvorstadt/Steintor Zeit: 09.05.2025 - 10.05.2025

Einsatzkräfte der Polizei Bremen führten von Freitag auf Samstag intensive Kontrollmaßnahmen rund um den Bahnhof und im Viertel durch. Ziel war es gegen den Drogenhandel und die Straßenkriminalität vorzugehen.

Von den frühen Abendstunden bis in die Nacht kontrollierten die Einsatzkräfte vor allem rund um den Bahnhof und im Steintor eine Vielzahl von Personen. Die Polizisten schritten bei Straßendeals ein und stellten Drogen, wie Crack, Kokain, Ecstasy und Cannabis sowie Bargeld und ein Messer sicher. Nach einem Diebstahl im Bereich der Bahnhofstraße stellten die Einsatzkräfte zwei Tatverdächtige im Alter von 23 und 25 Jahren. Bei dem 23-Jährigen fanden die Polizisten neben Drogen auch ein Messer. Zudem stellte sich heraus, dass er sich unerlaubt in Deutschland aufhielt. Einsatzkräfte fertigten Strafanzeigen, unter anderem wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln und unerlaubtem Aufenthalts. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Insgesamt wurden 42 Personen kontrolliert und 21 Platzverweise ausgesprochen. Aufgrund der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Mitführens eines Messers in der Waffenverbotszone wurden entsprechende Anzeigen gefertigt

Diese koordinierte Aktion war Teil der fortlaufenden Anstrengungen, die Sicherheit und Ordnung in diesem Bereich weiter zu verbessern. Die Polizei Bremen setzt sich seit vielen Wochen und Monaten verstärkt für die Bekämpfung der Straßenkriminalität ein und wird diese Bemühungen gemeinsam mit anderen Sicherheitsbehörden fortsetzen.

