POL-HB: Nr.: 0311 --13-Jährige rassistisch beleidigt--

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Domsheide Zeit: 08.05.2025, 18:05 Uhr

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagnachmittag in der Altstadt ein 13 Jahre altes Mädchen rassistisch beleidigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 13-Jährige wartete gegen 18:05 Uhr an der Haltestelle Domsheide auf eine Straßenbahn, als ein unbekannter Mann auf sie zu ging und sie als "Nigger" beleidigte. Das Mädchen reagierte nicht und stieg in die Straßenbahnlinie 4 in Richtung Kattenturm ein. Der Mann stieg ebenfalls dazu und setzte sich in unmittelbarer Nähe des Mädchens. Als die 13-Jährige an der Haltestelle Kattenturm-Mitte ausstieg, folgte der Mann ihr. Das Mädchen bekam Angst und rannte davon. Der Unbekannte verfolgte sie kurz, flüchtete anschließend in Richtung Theodor-Billrot-Straße.

Der Mann soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und circa 1,85 Meter groß sein. Er trug kurze, blonde Haare, eine dunkelblaue Jacke und eine hellblaue Hose. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

