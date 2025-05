Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0308 --39-Jähriger in der Vahr überfallen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vahr, OT Gartenstadt Vahr, Beneckendorffallee/Uelzener Straße Zeit: 08.05.2025, 23:35 Uhr

In der Vahr attackierte ein Unbekannter am späten Donnerstagabend einen 39 Jahre alten Mann mit einem Baseballschläger und forderte die Herausgabe von Geld. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23:35 Uhr befand sich der 39-Jährige in der Beneckendorffallee, als an der Ecke Uelzener Straße plötzlich ein unbekannter Mann mit einem Baseballschläger vor ihm stand. Er verlangte die Herausgabe von Bargeld und der EC-Karte. Als der 39-Jährige sagte, dass er nichts dabei hätte, schlug der Angreifer ihm mit dem Baseballschläger auf den Rücken und in die Kniekehle und schubste ihn zu Boden. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Zeppelinstraße. Der Bremer wurde leicht verletzt, lehnte einen Rettungswagen aber ab.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er soll zwischen 25 und 30 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß gewesen sein. Er trug eine Brille, eine hellblaue Jeans, eine helle Jacke sowie eine schwarze Kappe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen zum Vorfall. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell