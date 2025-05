Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0306 --Tritte gegen den Kopf--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Am Neustadtsbahnhof Zeit: 07.05.2025, 16:20 Uhr

Mehrere unbekannte Jugendliche attackierten am Mittwochnachmittag in der Neustadt einen 42 Jahre alten Mann. Dabei traten sie ihm auch gegen den Kopf und verletzten ihn schwer. Die Polizei sucht Zeugen.

Mehrere Zeugen befanden sich gegen 16:20 Uhr an den Gleisen des Bahnhofs Neustadt, als sie Geschrei aus der Unterführung hörten. Anschließend sahen sie den im Gesicht blutenden 42-Jährigen die Treppe herauflaufen. Als er sich hingehockt hatte kamen ihm zwei männliche Jugendliche hinterhergerannt. Einer schlug direkt auf den Mann ein und trat ihm auch gegen den Kopf, dadurch wurde er bewusstlos. Anschließend trat ihm der zweite Jugendliche erneut mindestens zweimal gegen den Kopf. Eine etwa 15 bis 18 Jahre alte Jugendliche stand dabei und sagte etwas zu dem Mann in einer Sprache, die die Zeugen nicht verstanden aber als osteuropäisch bezeichneten. Anschließend flüchtete das Trio durch die Unterführung in Richtung Straße. Der 42-Jährige wurde mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Die beiden männlichen Jugendlichen wurden als etwa 15-18 Jahre alt beschrieben. Einer soll etwas dicker gewesen sein, kurze, braune Haare einen Stoppelbart und Akne im Gesicht gehabt haben. Er war mit einer schwarzen Jacke bekleidet und trug eine Kappe. Der andere war schlank, hatte kurze, helle Haare und war mit einer hellen Stoffhose bekleidet. Die weibliche Jugendliche soll ebenfalls etwa 15-18 Jahre alt, klein und untersetzt gewesen sein. Außerdem hatte sie lange, dunkle Haare. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Jeder Tritt gegen den Kopf eines Menschen kann tödlich sein, wenige Zentimeter können entscheiden. Es hängt regelmäßig ausschließlich vom Zufall ab, ob durch die Tritte lebensgefährdende Verletzungen verursacht werden. Die Polizei Bremen verfolgt diese Delikte mit aller Konsequenz.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell