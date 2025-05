Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0304 --24-Jähriger nach Schüssen in Walle festgenommen - Polizei sucht weitere Zeugen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, OT Westend, Vegesacker Straße Zeit: 07.05.2025, 20:40 Uhr

Am Mittwochabend kam es in Walle zu einem größeren Polizeieinsatz. Zunächst Unbekannte hatten mehrere Schüsse an einem Lokal und einem Restaurant abgegeben und auch Reizgas eingesetzt. Einsatzkräfte nahmen in Tatortnähe einen 24 Jahre alten Mann fest.

Gegen 20:40 Uhr meldeten Zeugen mehrere Schüsse im Bereich der Vegesacker Straße. In einem Restaurant wurde auf die Scheiben geschossen, verletzt wurde niemand. In einem benachbarten Lokal wurden mehrere Personen durch Reizgas leicht verletzt. Mitarbeiter des Lokals sahen daraufhin mehrere Männer flüchten und nahmen die Verfolgung auf. Bei der Flucht gab einer der bis dato unbekannten Täter mehrere Schüsse in Richtung der Zeugen ab. Verletzt wurde niemand. Die Zeugen überwältigten ihn und hielten den 24-Jährigen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest. Die schnell eingetroffenen Polizisten, die mit verstärkten Kräften vor Ort waren, nahmen den Tatverdächtigen fest. Bei einer Absuche stellten die Polizisten eine scharfe Schusswaffe und mehrere Patronenhülsen sicher.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Totschlags gegen den 24 Jahre alten Mann. Eine Haftprüfung dauert an.

Die Polizei sucht weitere Zeugen und fragt: "Wer hat im Bereich der Vegesacker Straße und Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise geben?" Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen. Wer Video- oder Fotoaufnahmen im Zusammenhang mit diesem Fall hat, kann diese der Polizei Bremen unter https://fcld.ly/dmb5km5 zur Verfügung stellen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal daraufhin, sich oder andere in solchen Situationen nicht selbst oder andere in Gefahr zu bringen, insbesondere, wenn Täter bewaffnet sind. Das Verhalten der Zeugen war sehr mutig, aber auch gefährlich. Prägen Sie sich stattdessen Tätermerkmale und Fluchtrichtung ein und wählen Sie umgehend den kostenlosen Notruf 110 der Polizei.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell