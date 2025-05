Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0301 --Coda und Hudson stoppen Drogendealer--

Bremen

Ort: Bremen-Mitte/Östliche Vorstadt Zeit: 05.05.2025, 15 - 22 Uhr

Zivile und uniformierte Einsatzkräfte führten am Montag intensive Kontrollmaßnahmen rund um den Bahnhof und im Viertel durch. Ziel war es gegen den Drogenhandel und die Straßenkriminalität vorzugehen, dabei kamen auch Diensthunde zum Einsatz.

In der Bahnhofsvorstadt sowie im Ostertor und Steintor führten die Einsatzkräfte ab dem Nachmittag bis in den Abend hinein Kontrollen in den jeweiligen Bereichen durch. Hierbei wurden mehrere Personen überprüft. Die Polizisten schritten bei mehreren Straßendeals ein. Im Viertel versuchte ein 35 Jahre alter mutmaßlicher Drogendealer vergeblich vor den Einsatzkräften zu flüchten und lief den Diensthunden Coda und Hudson direkt entgegen. Als er die Hunde sah, versuchte er zu stoppen und stürzte dabei zu Boden. Verletzt hat er sich dabei nicht. Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest. In der Nähe erschnüffelte Coda zudem diverse Ecstasy-Pillen sowie Kokain. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.

Über die Videoleitstelle wurde im Bereich des Bahnhofsvorplatzes ein Handtaschenraub gemeldet. Die Einsatzkräfte stellten noch vor Ort einen 30 Jahre alten Mann. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen Diebstahl. Die Ermittlungen dauern an.

Insgesamt wurden 20 Platzverweise ausgesprochen, vier Strafanzeigen gefertigt sowie Bargeld, Mobiltelefone und diverse Drogen sichergestellt.

Diese koordinierte Aktion war Teil der fortlaufenden Anstrengungen, die Sicherheit und Ordnung in diesem Bereich weiter zu verbessern. Die Polizei Bremen setzt sich seit vielen Wochen und Monaten verstärkt für die Bekämpfung der Straßenkriminalität ein und wird diese Bemühungen auch mit anderen Sicherheitsbehörden fortsetzen.

