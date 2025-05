POL-HB: Nr.: 0307 --Heimspiel des SV Werder Bremen gegen RB Leipzig

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Am Neustadtsbahnhof Zeit: 07.05.2025, 16:20 Uhr Mehrere unbekannte Jugendliche attackierten am Mittwochnachmittag in der Neustadt einen 42 Jahre alten Mann. Dabei traten sie ihm auch gegen den Kopf und verletzten ihn schwer. Die Polizei sucht Zeugen. Mehrere Zeugen befanden sich gegen 16:20 Uhr an den Gleisen des Bahnhofs Neustadt, als sie Geschrei aus der ...

mehr