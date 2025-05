Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0310 --Polizei stellt Einbrecher-Duo--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Reeder-Bischoff-Straße Zeit: 08.05.2025, 04:35 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag stellten Einsatzkräfte der Polizei Bremen in Vegesack zwei mutmaßliche Einbrecher, die zuvor in ein Restaurant eingebrochen waren.

Zeugen hörten gegen 4:35 Uhr nachts laute Geräusche und ein Scheibenklirren aus einem Restaurant in der Reeder-Bischoff-Straße. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte stellten an einem offenen Fenster sowie an der Eingangstür Hebelspuren fest. Im Zuge der Fahndung stellten die Polizisten eine 39 Jahre alte Frau und einen 32-Jährigen in einem nahliegenden Stadtpark. In ihrer Nähe waren mehrere Taschen mit Stehlgut in Form von alkoholischen Getränken in Gebüschen versteckt.

Die Polizei nahm das Duo vorläufig fest und fertigte eine entsprechende Strafanzeige. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell