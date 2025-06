Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Böblingen: Kellerbrand - zwei Personen leicht verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (03.06.2025) kam es gegen 10:00 Uhr zu einem Kellerbrand mit zwei leichtverletzten Personen in einem Mehrfamilienhaus in der Lauchstraße in Böblingen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6048265)

Bei den leicht verletzten Personen handelte es sich um eine 22-jährige Bewohnerin und ihr knapp ein Jahr altes Kind. Im Zuge der Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ergaben sich konkrete Hinweise, dass ein 38-jähriger Mann für die Brandlegung verantwortlich sein könnte. Er wurde noch am Dienstag vorläufig festgenommen und am Mittwoch (04.06.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einer Haftrichterin des Amtsgerichts Böblingen vorgeführt. Dieser erließ wegen des bestehenden Verdachts der schweren Brandstiftung einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen, setzte diesen in Vollzug und wies den 38-jährigen kosovarischen Staatsbürger in eine Justizvollzugsanstalt ein. Das Gebäude darf bis auf weiteres nicht betreten werden. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat einen Gutachter bestellt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

