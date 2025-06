Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter beschädigten am Dienstag (03.06.2025) zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr einen in der Stuttgarter Straße im Ortsteil Münchingen geparkten Volvo. Mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzten die Unbekannten die komplette rechte Fahrzeugseite und richteten einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro an. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Korntal-Münchingen unter 0711 839902-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

