Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: Mindestens 30 Pkws zerkratzt - 200.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von mindestens 200.000 Euro hinterließen noch unbekannte Täter am Donnerstag (05.06.2025) in Sersheim. Die Unbekannten waren zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr in der Breslauer Straße, Ringstraße und Hohe Straße unterwegs, als sie mindestens 30 geparkte Pkws zerkratzten. Darunter befanden sich unter anderem Fahrzeuge der Hersteller Nissan, Audi, Renault, BMW und Mercedes.

Der Polizeiposten Sachsenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie etwaige weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Tel. 07147 27406-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

