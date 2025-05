Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Autofahrer hatte verbotenes Messer und Schlagstock dabei

Zittau (ots)

06.05.2025 | 11:40 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei stoppte am 6. Mai 2025 im Rahmen der flexiblen Grenzkontrollen am Grenzübergang in der Zittauer Friedensstraße um 11:40 Uhr einen einreisenden tschechischen Autofahrer. Der 39-jährige Mann hatte im Wagen griffbereit ein verbotenes Messer und einen Teleskopschlagstock dabei. Beides fällt unter das Waffengesetz und wurde beschlagnahmt. Außerdem wurde eine Anzeige geschrieben und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 50,00 Euro erhoben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell