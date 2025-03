POL-PDMT: Diebstahl von Kupferrohren

Hachenburg (ots) - Um 00:15 Uhr gingen bei der Rettungsleitstelle Montabaur und der Polizei Hachenburg zahlreiche Meldungen über einen Brand in Hachenburg-Altstadt ein. Beim Eintreffen der ersten Streife am Brandort in der Wiesenstraße stand die hinter dem zugehörigen Wohnhaus allein stehende Scheune bereits voll in Brand. Durch die 40 eingesetzten Feuerwehrleute konnte ein Übergreifen der Flammen auf die ...

mehr