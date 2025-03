Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg-Altstadt - Scheunenbrand - Abschlussmeldung

Hachenburg (ots)

Um 00:15 Uhr gingen bei der Rettungsleitstelle Montabaur und der Polizei Hachenburg zahlreiche Meldungen über einen Brand in Hachenburg-Altstadt ein. Beim Eintreffen der ersten Streife am Brandort in der Wiesenstraße stand die hinter dem zugehörigen Wohnhaus allein stehende Scheune bereits voll in Brand. Durch die 40 eingesetzten Feuerwehrleute konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude verhindert werden. Inzwischen ist der Brand vollständig gelöscht und der Feuerwehreinsatz beendet. Die unmittelbaren Nachbarn des Brandortes konnten recht zügig wieder in ihre Häuser gelassen werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an und werden durch die Kriminalpolizei fortgeführt. Dem Verdacht der Brandstiftung wird nachgegangen.

