POL-PDMT: Hachenburg - Scheunenbrand in Altstadt - Erstmeldung

Hachenburg (ots)

Ab ca. 00:15 Uhr gingen über die Rettungsleitstelle und Polizei zahlreiche Notrufe über einen Scheunenbrand in Hachenburg-Altstadt, Auf der Rüge, Wiesenstraße, ein. Sofort wurden Streifen- und Rettungswagen und die Feuerwehr in den Einsatz geschickt. Beim Eintreffen der ersten Streife stand die Scheune bereits in Vollbrand, das Dach war bereits eingestürzt. Derzeit bemühen sich die zahlreichen Einsatzkräfte, den Brand zu löschen und die Ausweitung des Brandes auf Nachbargebäude zu verhindern. Direkte Anrainer werden aus den Häusern gebeten, eine unmittelbare Gefahr für Menschenleben besteht derzeit nicht. Die weiteren Bürger werden gebeten, in ihren Häusern zu bleiben, Türen und Fenster geschlossen zu halten und vor allem den Einsatz der Rettungskräfte nicht zu behindern. Nach Beendigung des Löscheinsatzes erfolgt eine Abschlussmeldung. Von Nachfragen bei Feuerwehr und Polizei bitten wir dringend abzusehen.

