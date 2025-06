Ludwigsburg (ots) - Die Feuerwehr rückte am Freitag (06.06.2025) in die Kelterstraße in Remseck am Neckar - Aldingen aus, nachdem dort gegen 7.40 Uhr ein Feuer gemeldet worden war. Aus noch ungeklärter Ursache waren Stützbalken und die Holzverkleidung eines Balkons in Brand geraten. Die Flammen konnten zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht ...

