Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher verjagt

Plettenberg (ots)

Am Montagmorgen hat sich gegen 9 Uhr eine unbekannte männliche Person mit einer Scheckkarte an der Haustür einer 40 Jahre alten Plettenbergerin zu schaffen gemacht. Die Bewohnerin, die sich im Haus befand, schien den Unbekannten verjagt zu haben. Eine nähere Beschreibung des Unbekannten ist derzeit nicht vorhanden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Montagmorgen jemand Verdächtiges an der Eickackerstraße bemerkt haben. (lubo)

