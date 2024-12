Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Mal am Montag: Anwohnerinnen erwischen Einbrecher in eigener Wohnung

Lüdenscheid (ots)

Einbrecher erwischt und geflüchtet

Gleich zwei Mal wurden am Montag Einbrecher bei der Tat durch Zeugen ertappt. Am Abend wurde die Polizei gegen 20 Uhr zur Wehberger Straße gerufen. Dort kam kurz zuvor eine Anwohnerin in ihre Wohnung zurück und wunderte sich, dass ihre Tür schwer aufging. Der Einbrecher hatte diese mit einem Wischmop versucht, zu versperren. Er erblickte die Anwohnerin und flüchtete aus der Wohnung über den Balkon, zuvor hatte er scheinbar die Wohnung durchwühlt. Bargeld und Schmuck nahm er mit. Die Polizei leitete eine umgehende Fahndung ein, eine tatverdächtige Person wurde nicht angetroffen. Nun wird ein Mann mit schwarzer Winterjacke gesucht, der etwa 175-180cm groß ist und stämmig aussieht. Zuvor war die Polizei bereits an der Wilhelm-Kattwinkel-Straße am Vogelberg, dort gelangten unbekannte Täter zwischen gegen 18 Uhr an Bargeld. Unbekannte hatten hier die Terrassentür aufgehebelt und die Räume durchsucht. Eine Anwohnerin kam nach Hause und erblickte einen Mann im Wohnzimmer ihrer Doppelhaushälfte, der einer unbekannten weiteren Person schnell etwas zurief. Bei Öffnen ihrer Wohnungstür fiel zuvor ein Blumentopf von der Türklinke, er sollte die Täter anscheinend warnen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Der Mann im Wohnzimmer soll 180cm groß und schlank gewesen sein, er trug eine nicht näher definierbare dunkle Kopfbedeckung, dunkle Kleidung und einen dunklen Mund-Nasen-Schutz. Im Nahebreich konnten keine möglichen Tatverdächtigen mehr angetroffen werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Montag etwas Verdächtiges bemerkt haben. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter Telefon 02372/9099- 5510 oder -5512. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell