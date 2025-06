Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Gemarkung Leonberg: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 14:38 Uhr ereignete sich auf der A8, Karlsruhe in Richtung München, kurz vor der Anschlussstelle und Leonberg-West ein Verkehrsunfall. Die 70-jährige Fahrerin eines Pkw VW befuhr die mittlere Fahrspur. Aus bislang unbekannter Ursache geriet sie zunächst nach rechts und versuchte deshalb, entgegen zu lenken. Hierbei übersteuerte das Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Der VW prallte in der Folge zwei Mal in die linke Betonleitwand und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurden der auf der linken Fahrspur nachfolgende Pkw Mercedes Benz eines 24-jährigen Fahrers, sowie der auf der rechten Fahrspur der Gegenfahrbahn fahrende Pkw Mercedes Benz eines 48-jährigen Fahrers beschädigt. Bei dem Unfall wurden im VW die 70-jährige Fahrerin, die 31-jährige Beifahrerin und ein 66-jähriger Mitfahrer leicht verletzt, diese mussten durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert und dort ambulant behandelt werden. Der Gesamtsachschaden beträgt ca. 25.500 Euro. Vor Ort waren zwei Streifen der Verkehrspolizei Ludwigsburg, drei Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Feuerwehr Leonberg in großer Anzahl eingesetzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung des verunfallten VW wurde die mittlere und linke Fahrspur bis 16:49 Uhr gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von zwei Kilometern Länge.

