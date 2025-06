Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Brand in einem leerstehenden Haus

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 16:50 Uhr zu einem Brand in einem leerstehenden Haus in der Hirschbergstraße im Stadtteil Eglosheim. Der Brand brach aus bislang unbekannter Ursache im Dachstuhl des ehemaligen Wohnheims aus. Zunächst konnte der Brand durch die eingesetzten Feuerwehren nicht unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund dessen trug eine Baufirma mittels eines Baggers den Dachstuhl sowie das erste Obergeschoss ab. Zudem wurde ein kleiner Bereich des Gehwegs durch die Stadtwerke Ludwigsburg aufgerissen, sodass die Gasleitung abgeschaltet werden konnte. In der Folge konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und letztlich gegen 23:15 Uhr gelöscht werden. Durch die Feuerwehr wurde über Nacht eine Brandwache eingerichtet, um etwaige Glutnester zu bekämpfen. Während der Einsatzmaßnahmen wurde ein Angehöriger der Feuerwehr leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf circa 300.000 Euro geschätzt. Die Hirschbergstraße musste für die Dauer der Maßnahmen im Bereich um das Brandobjekt komplett gesperrt werden, dir Sperrung bleibt nach bisherigem Stand auch im Laufe des Pfingstmontags aufrechterhalten. Die örtlichen Busunternehmen wurden informiert und planen dies in ihren Routen mit ein. Neben fünf Streifen des Polizeireviers Ludwigsburg waren starke Kräfte der Feuerwehr Ludwigsburg und umliegenden Abteilungen sowie des Rettungsdienstes, des THW sowie der technischen Dienste eingesetzt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden beim Polizeirevier Ludwigsburg geführt und dauern an.

