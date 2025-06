Polizeipräsidium Ludwigsburg

Jettingen: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag, dem 08.06.2025, ereignete sich um 18:06 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 1071 zwischen Öschelbronn und Unterjettingen, bei welchem ein 87-jähriger Fahrradfahrer von einem Pkw erfasst und schwer verletzt wurde. Die 56-jährige Lenkerin eines Toyota Yaris befuhr bei starkem Regen die K 1071 von Öschelbronn nach Unterjettingen, als der 87-jährige Radfahrer gemeinsam mit seinem an einer Leine geführten Hund die Fahrbahn aus einem Feldweg kommend, von rechts nach links, querte, mutmaßlich ohne zuvor auf den Fahrzeugverkehr auf der Landstraße zu achten. Der Radfahrer kollidierte mit dem Pkw und kam schwerverletzt auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Radfahrer trug keinen Fahrradhelm und wurde mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein verbracht. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 1100 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die K 1071 für ca. zwei Stunden gesperrt.

