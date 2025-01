POL-PDMT: Meudt - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Siershahn (ots) - Am 29.01.2025 in der Zeit zwischen 09:00 und 20:00 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Rehberg in Siershahn eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster des Erdgeschosses auf und drangen in das Gebäude ein. Entwendet wurde glücklicherweise nichts. Täterhinweise nimmt die Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur ...

