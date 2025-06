Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Einbruch in Büroräume einer Bäckerei

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag (07.06.2025) 15.00 Uhr und Sonntag (08.06.2025) 05.00 Uhr verschafften sich noch unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in die Büroräume einer Bäckerei in der Böblinger Straße in Ehningen. Die Täter kletterten vermutlich zunächst auf ein benachbartes Dach und konnten von dort aus die Fenster der Büros im ersten Obergeschoss erreichen. Anschließend hebelten sie ein Fenster auf, stiegen ein und durchsuchten nahezu alle Büroräume. Mutmaßlich dürfte ihnen hierbei Bargeld in die Hände gefallen sein, das sie entwendeten. Bislang stehen weder der entstandene Sachschaden noch die Höhe des Diebesguts genau fest. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07034 27045-0 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Ehningen zu wenden.

